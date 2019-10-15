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15.10.2019
EDHO 143.yeni bölümde Alparslan gelişmesi! Hızır ne yapacak?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 143.yeni bölümünde Hızır'a Alparslan'ın işkence görüntüleri veriliyor. "Onlara istedikleri her şeyi vermeye hazır olduğumu söyledim, canım da dahil!" sözü dikkat çekiyor. İşte o anlar...
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