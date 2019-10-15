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15.10.2019
EDHO 143.bölüme damga vuran sahne! Çakırbeyliler sorgu altında!
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 143.bölümü milyonları ekran başına kilitledi. 143.bölümde Çakırbeyliler'in sorguya alındığı sahne büyük dikkat çekti. İşte milyonların ilgiyle izlediği o sahne...
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