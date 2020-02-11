Ebru ve Behzat baş başa kalıyor! | EDHO 156. bölüm

Ebru ve Behzat baş başa kalıyor! "Seni izlemek çok eğlenceli..." | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 156. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.