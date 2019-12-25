Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur! | EDHO yeni bölüm

Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur! "Kim kime düşmanlık edecekse evinin önünde değil, sokakta edecek!" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 153. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.