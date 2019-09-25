"Bir kadınla tanıştım!" EDHO 140. yeni bölüm (son bölüm) sahne - Video

"Bir kadınla tanıştım!" ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 140. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.