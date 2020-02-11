Ben Hızır'ı hiçbir zaman kazanmadım | EDHO 156. yeni bölüm

"İyi ki geldin Ceylan..." Ben Hızır'ı hiçbir zaman kazanmadım | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 156. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.