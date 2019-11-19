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19.11.2019

Altan'a verilen 50 milyonun izini bulduk! | EDHO yeni bölüm

Altan'a verilen 50 milyonun izini bulduk! Hızır, Altan'a parayı verenin Sevda olduğunu öğreniyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 148. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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