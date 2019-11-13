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13.11.2019

Altan, İlyas'ın planını öğreniyor! | EDHO 147. yeni bölüm

Altan, İlyas'ın planını öğreniyor! "Yerimizi tespit etsinler!" ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 147. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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