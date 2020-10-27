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Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!

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Giriş: 27.10.2020 22:22
Güncelleme:27.10.2020 22:40
Hayatının seçimini yapan Alpaslan Çakırbeyli, kendi ekibini kurdu. Doğan Baba, Alpaslan Çakırbeyli'ye haber gönderdi. "Kimsesizler olarak Alpaslan'ın olmadığı yerde yokuz" mesajı verdi. Alpaslan Çakırbeyli ise "Kendi ekibimizi kuracağız" diyerek ilk teklifini de Tekin'e yaptı.

Alpaslan Çakırbeyli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümünde kendi ekibini kurdu. Tekin'in Doğan Baba'dan gelen teklifine teşekkür eden Alpaslan Çakırbeyli, İlk teklifini de kendisine yaptı.

EKİP KURULUYOR

Tekin, Alpaslan Çakırbeyli'nin teklifini kabul etti. "Bir süredeydim ama sen bir yola çıktıysan artık değilim. Senin yanındayım" diyen Tekin, Alpaslan Çakırbeyli'nin mekan işini de çözüyor.

Kısa bir süre önce el koydukları mekanı tarif eden Tekin, Alpaslan Çakırbeyli onayı aldı.

Alpaslan Çakırbeyli artık Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kendi ekibini kuruyor.

Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!
Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!
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