Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 146.yeni bölüm fragmanı izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 146.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 146. yeni bölüm fragmanında "Önce ben bir gözünün bebeğini alayım, sonrasında gerekirse siz canını alırsınız!" sözü dikkat çekiyor. EDHO 146.yeni bölüm fragmanı izle...