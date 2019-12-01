Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO 150. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. bölüm fragmanı çıktı. ATV'nin Salı akşamlarına ambargo koyan fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın fragmanındaki kavga görüntüleri dikkat çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm fragmanıyla sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150 bölüm fragmanında Tufan, Tefo'yu boğmak üzereyken Boran'a yakalanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. bölüm fragmanında yeni bir planın devreye girdiği gözlendi. İstihbaratçı Cengiz'in "Sınırsızlar ile çalışırım ama Altan ile mümkün değil" sözleri herkesi şaşırttı.

EDHO'nun 150. bölümünde dikkat çeken bir başka sahne ise Haşmet ile Emine Hanım arasındaki dialog oldu. Emine Hanım'ın duygularını öğrenmek isteyen Haşmet, "Sana son kez soruyorum, bende gönlün var mı, yok mu?" diye sordu.