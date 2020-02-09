EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

"Hepiniz çok dikkatli olucaksınız!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO 156. bölüm fragmanı izle! ATV'de her Salı akşamı reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölümünde ortalık karışacak. Fragmanda Hızır'ın aldığı intikam dikkat çekiyor. Çakırbeyliler Altan'ı yok etmek için plan yapıyor. Çakırbeylilerin Sarı Sadi'nin mekanına yaptığı baskın sahnesi ise bütün dengelerin değişeceğine işaret ediyor. İşte, merakla beklenen EDHO 156. bölüm fragmanı!