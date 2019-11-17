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17.11.2019

EDHO 148. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük tuzak kuruluyor |Video

Son 5 sezondur ATV ekranında salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin 148. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı. Oktay Kaynarca'nın Hızır Çakırbeyli karakteriyle fenomen haline geldiği dizinin yeni bölüm tanıtımı sosyal medya üzerinden yayınlandı. EDHO'nun 19 Kasım Salı akşamı yayınlanacak olan 148. yeni bölüm fragmanını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

Son 5 sezondur ATV ekranında salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin 148. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı.

Oktay Kaynarca'nın Hızır Çakırbeyli karakteriyle fenomen haline geldiği dizinin yeni bölüm tanıtımı sosyal medya üzerinden yayınlandı. EDHO'nun 19 Kasım Salı akşamı yayınlanacak olan 148. yeni bölüm fragmanını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

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