Temur babası Alpagu Han'a fena çıkıştı: Durdurmak isteyen beni öldürmeyi göze alsın

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın onuncu bölümünde, Tutkun'la birlikte saraydan kaçarak Çin ordularının Gök Hanlığı sınırlarına dayanmasına neden olan Temur, nihayet Gök Saray'a döndü. Kardeşi Kaya tarafından Alpagu Han'ın huzuruna çıkarılan Temur ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Taht odasına bağlı vaziyette getirilen Temur, aile ve danış ata dışındakilerin Alpagu Han'ın emriyle çıkmasının ardından "Ben sevda uğruna yurdumu satmadım! Tahtı sattım!" dedi. Alpagu Han, Çin ordusunun sınıra dayandığını hatırlatınca Temur "Savaşırız Çin'le! Çok mu zor? Niye savaştan kaçarız?" diye sordu.

Alpagu Han'ın "Ben bilmiyor muydum Çin'le savaşmayı? Ben seni niye Çin'e damat verdim Temur? Niye anlaşma yaptım?" sorusu üzerine Temur fena patladı "Bunu bana o zaman sormadın şimdi mi sorarsın baba?"

Bu sözler Alpagu Han başta olmak üzere herkesi şaşırtırken Temur sözlerine devam etti: "Daha bıyıklarım terlemeden beni Çin'e damat verdin! Sordun mu bana?! Mei Jin'e bile sormadınız! Birbirinden nefret eden iki insanı aynı yatağa soktunuz? Ne için? Batuga'nın aklı olsaydı ona Kırçiçek'le evlenmek isteyip istemediğini soracak mıydın? Sormayacaktın! Tutkun'u Kaya'ya kuma hatun almak isterken ona sordunuz mu? Anam Tutkun'a Kaya'dan çocuk doğurtup, bebeğini kucağından alıp onu boğduracaktı! Yurt için mi yapcaktı bunu baba? Ben diyeyim taht için yapacaktı! Kandaşımın boynuna yay kirişi doladığınızda daha çocuktum karşısında duramadım! Ama şimdi dururum! Taht oyunlarına bir kurban daha vermemek için Tutkun'u kaçırdım ben! Çin beni tahta geçirmeden durmayacak. O yüzden taht hakkımdan vazgeçerim Alpagu Han. Tutkun'u Dağ'ın elinden alıp yoluma giderim. Durdurmak isteyen beni öldürmeyi göze alsın!"

Temur'un bu çıkışı herkesi susturdu. Alpagu Han bile sessiz kalırken, Temur odadan çıkmadan hemen önce "Yanlış anlaşılmasın. Hanlıktan geçtim yurtluktan değil. Çin'le savaş çıkarsa... Kılıcım sizindir, en önde savaşırım" diyerek bağlılığını bildirdi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.