Akkız'ın hayatını kurtaran Batuga annesiyle böyle dertleşti: Bu yüreğimi yakan eğer sevda ise hiç utanmaz mı?

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın onuncu bölümünde, büyük bir fedakarlıkla zehirli yılan tarafından sokulan Akkız'ın hayatını kurtaran Batuga, Kün Ata'nın sevdaya dair sözlerinden etkilenerek annesinin mezarı başında içini döktü: "Ana... Sana tuzak kuranlar şimdi Akkız'ın peşinde. Onu da benden alacaklar diye ödüm kopar. Bir de neden ödüm kopar bilir misin? Kün Ata'nın dediklerinden. 'Sevdanın sesini duymuştur' belki dedi. Bu yüreğimi yakan, eğer sevdaysa, hiç utanmaz mı? Hiç bir tam, bir eksiğe denk olur mu? İki kolla saramayan sevda mı olur? Acunu bi uçtan bi uca dört nala aşamayan sevda mı olur? Olmaz. Olmasın... Bu eksik oğlun o sevdaya yeltenemez ana. Bana güç ver, yüreğime dur diyeyim, olur mu?"

Batuga'nın sözleri uykusundan uyanıp yanına gelen Akkız'ın "Bir şeye mi sıkıldın" sorusu ile kesildi. Batuga, Kırçiçek'in kendisini ele vermesinden korktuğunu söyleyip Akkız'ı geçiştirdi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.