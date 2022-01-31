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İşte Destan 9. bölüm 3. fragmanı! | "İmdi boğazını keserim!"

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Giriş: 31.01.2022 14:01
Güncelleme:31.01.2022 14:01
Destan 9. bölüm 3. fragmanı! Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımına "Bozkırın kana bulandığına göz yummaktansa, imdi boğazını keserim!" sözleri damgasını vurdu. İşte Destan'ın yeni bölüm fragmanı...

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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