07 Ocak 2022, Cuma
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Destan özel bölüm fragman - Dağla göğü bir edecek olan sensin
ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın özel bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın fragmanında "Dağla göğü bir edecek olan sensin" sözleri dikkat çekti. Destan özel bölüm fragmanı izle...