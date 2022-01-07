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Destan özel bölüm fragman - Dağla göğü bir edecek olan sensin

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Giriş: 07.01.2022 00:25
Güncelleme:07.01.2022 00:33
ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın özel bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın fragmanında "Dağla göğü bir edecek olan sensin" sözleri dikkat çekti. Destan özel bölüm fragmanı izle...
Destan özel bölüm fragman - Dağla göğü bir edecek olan sensin
Destan özel bölüm fragman - Dağla göğü bir edecek olan sensin
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