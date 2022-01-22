22 Ocak 2022, Cumartesi
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Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın yeni bölüm fragmanında yine izleyenleri ekrana kilitleyecek sahneler yer alıyor. Destan 8. yeni bölüm fragmanı izle...