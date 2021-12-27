Destan 6. bölüm 2. fragmanı izle! “Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!”

Destan 6. bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Destan'ın 6. yeni bölüm fragmanında “Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!” sözleri dikkat çekti. Destan 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle...

Batuga, Akkız'ın sırrını koruyabilecek mi?

Gök Saray, çift başlı kurtun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışırken; Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tüneli kazmayı başarır ve Akkız'a özgürlüğünü hediye eder. Sırma ve Yaman nihayet buluşur; Batuga, Akkız'ın kimliğinin açığa çıkmasına engel olmaya uğraşmaktadır.

Akkız ve Kaya Tegin karşı karşıya

Çolpan Hatun, Akkız'ın dönüşü üzerine Gök Hanlığı'nın gazabını üzerine çekmekten korkar. Ulu Ece Dağ Hanlığı ve Çolpan Hatun'un bir an önce dize getirilmesini isterken; Akkız, Kaya Tegin'le kılıç kılıca gelir!