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Destan 5. bölüm 2. fragman yayınlandı! "Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!"

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Giriş: 20.12.2021 13:00
Güncelleme:20.12.2021 13:00
Destan 5. bölüm 2. fragmanı izle! İlk dört bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan ATV'nin yeni dizisi Destan'ın yeni fragmanı yayınlandı. Destan'ın 5. bölüm 2. fragmanına "Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!" sözleri dikkat çekti. İşte Destan 5. yeni bölüm 2. fragmanı...

'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer. Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır. Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.

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Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!
"Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!"
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