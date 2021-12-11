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Destan 4.Bölüm fragmanı! "Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu baba…"

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Giriş: 11.12.2021 17:00
Güncelleme:11.12.2021 17:07
Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle büyük ilgi gören ‘Destan’, atv’de salı akşamı 20.00’de yayınlanacak dördüncü bölümüyle de nefes kesecek. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman, heyecan yüklü sahneleri ile beklentiyi iyice yükseltti.

Destan'ın dördüncü bölümünde, Batuga'nın kritik hamlesi ile Gök Saray'da kalmasına karar verilen Akkız esaretin ağırlığını iyiden iyiye hissederken, saraydaki tek destekçisi Batuga'dan başkası değildir. Batuga, bir yandan Akkız'ı saraydan kaçırmak için çalışırken, diğer yandan tahta dönen babası Alpagu Han'la yüzleşmeye hazırlanmaktadır.

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Destan 4.Bölüm fragmanı!
Destan 4.Bölüm fragmanı!
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Destan 4. yeni bölüm fragmanı izle
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