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Destan 3. yeni bölüm son fragman yayınlandı! Destan'ın yeni bölümü nefes kesecek

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Giriş: 04.12.2021 19:27
Güncelleme:04.12.2021 19:45
İlk iki bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan ATV'nin yeni dizisi Destan'ın 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Destan'ın yeni fragmanında, ‘’Bize karşı suç işleyen Han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermemiz gerek!’’ sözleri dikkat çekti. Destan 3. yeni bölüm son fragman izle...
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