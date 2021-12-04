Destan 3. yeni bölüm son fragman yayınlandı! Destan'ın yeni bölümü nefes kesecek

İlk iki bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan ATV'nin yeni dizisi Destan'ın 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Destan'ın yeni fragmanında, ‘’Bize karşı suç işleyen Han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermemiz gerek!’’ sözleri dikkat çekti. Destan 3. yeni bölüm son fragman izle...