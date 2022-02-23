Destan 13. yeni bölüm fragman izle | "Karşında it değil kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız!"

Destan 13. bölüm fragmanı izle! atv'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın 13. yeni bölüm fragmanına, "Karşında it değil kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız!" sözleri damga vurdu. Destan 13. yeni bölüm son fragmanı izle...