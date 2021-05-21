21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bozkır Arslanı Celaleddin Videoları Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2021 22:23
‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen ilk bölümüde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike’yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu. Başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım’ın üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaptı. Ava çıkan Cengiz Han'ın kendileriyle görüşemeyeceği bildirilince Harzemşah kafilesi başkente dönmek üzere yola çıkmaya karar verdi. Tam da bu sırada esir Kutlu Bike'nin kaçtığı ortaya çıktı ve Cebe, kafileyi aramak istedi. Oysa Celaleddin planını çoktan yapmıştı.

Esirin kaçtığı bilgisi iletilince, Cengiz Han, Celaleddin'den şüphelendi ve savaşçılarını Harzemşah kafilesinin peşinden yolladı. Kutlu Bike'yi sakladığı yerden çıkardıktan sonra Moğol kuvvetlerinin üzerlerine hücum ettiğini gören Celaleddin, bir avuç savaşçısıyla direnmeye karar verdi ve büyük mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu.

Kutlu Bike'yi elçilik kafilesi ile birlikte yollayan Celaleddin, ustaca taktiği ile Moğol kuvvetlerini çembere alarak darmadağın etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Celaleddin, Kutlu Bike'nin infaz edilmesine engel oldu
Celaleddin, Kutlu Bike'nin infaz edilmesine engel oldu
Celaleddin, Cengiz Han'la tanış oldu
Celaleddin, Cengiz Han'la tanış oldu
Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celaleddin
Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen tanıtım
Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen tanıtım
Bozkır Arslanı Celaleddin 21 Mayıs’ta ATV’de
Bozkır Arslanı Celaleddin 21 Mayıs’ta ATV’de
‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar’’
‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar’’
Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1.bölüm fragmanı!
Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1.bölüm fragmanı!
Bozkır Arslanı Celaleddin yakında atv'de
Bozkır Arslanı Celaleddin yakında atv'de
Daha Fazla Video Göster