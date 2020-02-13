Züleyha Demir’i aldatıyor mu? | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm

Müjgân şüphelerinde haklı mı? Züleyha Demir’i aldatıyor mu? | Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 55. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 55. bölümünde aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikâyesi geldi ekranlara… Aynı adama âşık iki kadının yaşadıkları bu bölüme damga vurdu.