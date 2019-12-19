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19.12.2019

Yılmaz, Müjgan'ın defterini buluyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm

Behice’nin planı... Yılmaz, Müjgan'ın defterini buluyor! | Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 49. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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Yılmaz, Müjgan'ın defterini buluyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
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