Yılmaz ilk kez oğlunu kucağına alıyor! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

Yılmaz ilk kez oğlunu kucağına alıyor! Oğlunu ilk kez kucağına alan Yılmaz’ın sevinç gözyaşları… | Bir Zamanlar Çukurova 52. son bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 52. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.