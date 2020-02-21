Müjgân Yılmaz’la ilgili gerçeği öğrendi! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

Müjgân Yılmaz’la ilgili gerçeği öğrendi! "Ercüment'i ben öldürdüm!" | Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 56. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 56. bölümde, Demir'le Yılmaz, Ercüment cinayetinin ortaya çıkmaması için, aralarındaki husumeti bir kenara bırakıp, işbirliği yaptı. Yılmaz bebeğini bırakıp bir kez daha hapse girmemek; Demir ise, Gülten'in ve eşi Züleyha'nın şerefini korumak için bu ortaklığa razı oldu. Demir'in teyzekızıyla yapılan gizli plan için ödenen beş milyonu duyan Müjgân, paranın yarsını Yılmaz'ın ödemesine isyan etti. Yılmaz'dan ise, Fekeli konağından bomba gibi patlayacak bir itiraf geldi.