Müjgan, Behice'ye olanları anlatıyor! | Bir Zamanlar Çukurova 58.yeni bölüm

Bir Zamanlar Çukurova'nın 58.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Yeni bölümde ''Müjgan, Behice'ye olanları anlatıyor!'' Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 58. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.