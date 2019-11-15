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15.11.2019

Müjgan bebeğinden vazgeçecek mi? | Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm

Müjgan bebeğini aldırmak istiyor! Müjgan bebeğinden vazgeçecek mi? | Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm (son bölüm) sahne... ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizi reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 44. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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