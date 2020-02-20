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20.02.2020

Hatip'in sözleri Demir'i öfkelendiriyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm

Hatip'in sözleri Demir'i öfkelendiriyor! "Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?” | Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 56. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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