Gaffur, Yılmaz'ın elinde! - Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm (son bölüm) Video

Yılmaz, Gaffur’dan Demir’in yerini öğrenmek istiyor! ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi ikinci sezona da bomba gibi girdi. Yayınlanan 36. son bölümle dizisevelerin yine büyük beğenisini kazandı. Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.