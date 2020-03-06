Demir, Züleyha'yı götürüyor! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 58.yeni bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 58. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.