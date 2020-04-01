- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Cengiz Özkan'ın Gidin Bulutlar türküsü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 162. bölümüne Cengiz Özkan'ın şarkısı damga vurdu. İşte ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Cengiz Özkan'ın Gidin Bulutlar türküsü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.