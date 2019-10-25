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25.10.2019
Bir Zamanlar Çukurova'ya 41.yeni bölüme Orhan Gencebay damgası!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 41.yeni bölümünde izleyiciler Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkısı ''Dilenci'' sürpriziyle karşılaştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 41.yeni bölümüne damga vuran o anlar...
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