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Bir Zamanlar Çukurova'nın 69. bölümünde Demir Hünkar Hanım'a tüm yaşananları anlatıyor

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Giriş: 23.10.2020 00:27
Demir, Bir Zamanlar Çukurova'nın 69. bölümünde annesi Hünkar Hanım'a babasının yazdığı mektubu verdi. Eski kocasının sevgilisi olduğunu öğrenen Hünkar Hanım, Demir'e bu gerçeği ne zaman öğrendiğini sordu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 69. bölümündeki 'geçmişle yüzleşmede' Demir tüm yaşananları anlattı.

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bir perşembe akşamına daha damga vurdu.

Annesi Hünkar Hanım'ın yanına giden Demir, "Bunu okur musun anne, beni anlaman için" diyerek bir mektup verdi. Mektup Demir'in babası tarafından kendisine yazılmıştı. Mektupta yazanlar ise Hünkar'ı şaşkına çevirdi.

DEMİR TÜM GERÇEKLERİ ANLATTI

Mektubu okuyan Hünkar Hanım, eski eşinin sevgilisinin olduğunu ve oğlu Demir'in de bunu bildiğini öğrendi.

Demir kendisine "Baban ne zaman tanıştırdı seni" diyerek sonran annesine "16-17 yaşlarında" sözleriyle cevap verdi.

Demir geçmişte yaşanan olayı annesi Hünkar Hanıma şöyle anlattı;

"Bir gün 'Mersin'e gidiyoruz' dedi. Gittiğimiz evde bir kadın açtı kapıyı. İlk başta anlamadım. Hiçbir fikrim yoktu. İçeri girdiğimde tesbihini gördüm babamın, ceketini, tarih kitaplarını. O zaman anladım evleriydi. Bir anda 'kim bu kadın' dedim, aklım başımdan gitti. Aldım silahı sahile kadar gittim. Peşimden gelmiş. Silahı ona doğrulttum 'ne o oğlum babanı mı vuracaksın. Sevdayı sevdiğim için vuracaksan vur' dedi. Acı acı baktı yüzüme. Kabullenmedim, anlamaya çalıştım. Hayatı yaşayıp görünce insanın başına her şeyin gelebileceğini idrak ediyorsun. Hiçbir şey benim elimde değildi, ben sadece anlamaya çalıştım. ama 'en çok ne zaman anladın' diye sorarsan Züleyha'ya aşık olduğumda."

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