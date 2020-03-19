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Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Demir'i vurdu
Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Züleyha, Demir'i vurdu! ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in yaşayıp yaşayamayacağı merak konusu oldu. İşte Züleyha'nın Demir'i vurduğu sahne...
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