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19.03.2020

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Demir'i vurdu

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Züleyha, Demir'i vurdu! ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in yaşayıp yaşayamayacağı merak konusu oldu. İşte Züleyha'nın Demir'i vurduğu sahne...

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