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12.03.2020

Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri parçalayan sahne! Demir, Züleyha'yı çocuklarından koparıyor! VİDEO

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın çocuklarından aykı koyuluyor. Sevilen oyuncu Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhan'sı Demir tarafından hüsrana uğruyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Züleyha'yı çocuklarından koparıyor.

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