Bir Zamanlar Çukurova'da gecenin sahnesi: Sevda'nın evine baskın

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha'nın Sevda'nın evine baskın yapan kalabalığa haddini bildirmesi damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne damga vuran o sahne...