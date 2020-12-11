Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm | Züleyha, Müjgan'ı ve Kerem Ali'yi kurtarabilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 76. yeni bölümünde Müjgan, Züleyha’yı hayatının en zor anlarının içine çekiyor. Züleyha, çocuğuyla birlikte göle düşen Müjgan'ı kurtarmak için insan üstü çaba veriyor. Peki, Züleyha, Müjgan'ı ve Kerem Ali'yi kurtarabilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...