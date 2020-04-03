Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm | Demir yaptığının bedelini ödeyecek!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 62. yeni bölümünde “Eğer felaketine gitmek istiyorsan, benim cesedimi çiğner öyle gidersin…” sözleri dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...