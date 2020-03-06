Bir Zamanlar Çukurova 58.yeni bölüm | Adnan ve Üzüm kayboluyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 58.yeni bölümünde Adnan ve Üzüm kayboluyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 58. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.