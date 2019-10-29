29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.10.2019

Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyordu. 41. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 42'nci yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 42'nci bölümde "Aşkın kuvveti ateştendir evlat, sonunda yanan da biter yakan da..." sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 42. yeni bölüm 2. fragmanı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Demir, Yılmaz'a kurşun yağdırıyor!
Demir, Yılmaz'a kurşun yağdırıyor!
Dizide geceye damga vuran şarkı
Dizide geceye damga vuran şarkı
Züleyha, Saniye'yi merdivenden itiyor
Züleyha, Saniye'yi merdivenden itiyor
Mahkemeden Demir Yaman ile ilgili flaş karar
Mahkemeden Demir Yaman ile ilgili flaş karar
Fekeli yeniden eline silah alıyor
Fekeli yeniden eline silah alıyor
Hatip gerçeği öğreniyor
Hatip gerçeği öğreniyor
Ölürse oğlun ipe gidecek!
"Ölürse oğlun ipe gidecek!"
Yılmaz, Züleyha’ya gitmeyi teklif ediyor
Yılmaz, Züleyha’ya gitmeyi teklif ediyor
Saniye, Züleyha'yı suçluyor
Saniye, Züleyha'yı suçluyor
Demir cezaevinden çıkıyor
Demir cezaevinden çıkıyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova'ya Orhan Gencebay damgası!
Bir Zamanlar Çukurova'ya Orhan Gencebay damgası!
Daha Fazla Video Göster