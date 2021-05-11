Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı yayınlandı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler tarafından soluksuz takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanında "Sen hani kavgadan gürültüden bıkmıştın Fikret, savaşı bırakalım dedin hani?" sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı...

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