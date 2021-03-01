Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla olay oldu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına, Ümit'le ilişkisini ilerleten Demir'in ''Züleyha'ya boşanmak istediğimi söyleyeceğim...'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 86. bölüm fragmanı...