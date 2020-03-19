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19.03.2020

Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm fragmanı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle | ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanında "Bu yaşadıklarımız bizim kaderimiz değil!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm 2. fragmanı...

ZÜLEYHA ŞİMDİ DE CEZAEVİNDE Mİ ÇİLE ÇEKECEK?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.

ZÜLEYHA VE HÜNKAR İLK KEZ AYNI NOKTADA!

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

MÜJGAN, ZÜLEYHA SINAVINI VEREBİLECEK Mİ?

Bir yandan olan bitene üzülse de bir yandan hala kendini haklı bulan Müjgan, artık Behice cephesini de kaybetmiştir. Züleyha'nın dikkat çekmek için Demir'i vurduğunu söyleyen Müjgan'a kendi halası bile artık itibar etmeyecektir. Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için çabalarken, Müjgan da evliliğini kurtarmak için çaba gösterecektir. Ancak yapacağı şey, kendisi dahil pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.

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