Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! | ATV

"İnsan yere göğe sığdıramadığını, geliyor bir hoşça kalın içine sığdırıveriyor..." ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı izle! Her Perşembe akşamı izleyicilerle buluşan ve merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide bu hafta; Fekeli'nin fenalaşıp hastaneye kaldırılması Çukurova'yı karıştıracak. Peki, Fekeli ölecek mi? Yılmaz ise Hünkar'ın konağını basacak ve onunla yüzleşmek isteyecek. Demir ve Yılmaz bir kez daha karşı karşıya gelecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı!