Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle | Müjgan bebeğini düşürüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ilk fragman izle! Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragman | ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekorları kıran 49. bölümde Züleyha, Sabahattin ile konuşurken gerçekleri öğrenen Müjgan, 50. bölümde gerçekleri Yılmaz'a anlatacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 50. son bölümünde Müjgan'ın Yılmaz'a söylediği "Adnan herhangi bir çocuk değil Yılmaz!" sözü damga vuruyor. İşte 26 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin gündeme bomba gibi düşen 50. bölüm ilk fragmanı...