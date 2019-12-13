Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı izle | Züleyha tüm gerçekleri açıklıyor!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 49. son fragman | ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 49. yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. 48. bölümünde Fekeli ve Hünkar Yaman'ın karşısına dikilerek gerçekleri anlatan Züleyha, 49. bölümde de tüm gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bir Zamanlar Çukurova 49. bölümünde Züleyha'nın "Adnan, Yılmaz'ın oğlu..." sözü damga vuruyor. İşte 19 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova'nın büyük ses getiren 49. bölüm ilk fragmanı...