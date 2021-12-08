08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bir Zamanlar Çukurova Videoları Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı izle | "Ya Züleyha'ya bir şey olursa?"

Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı izle | "Ya Züleyha'ya bir şey olursa?"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2021 14:04
Güncelleme:08.12.2021 14:05
Bir Zamanlar Çukurova 116. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Muhteşem oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ya Züleyha'ya bir şey olursa?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı...

Abdülkadir'in tehditleri Lütfiye'yi yıldırmıyor

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

Fikret ve Betül nişanlanıyor

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

Vahap ve Abdülkadir'in oyunu ortaya çıkıyor

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

Züleyha'yı bekleyen büyük tehlike!

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ya Züleyha’ya bir şey olursa?
"Ya Züleyha'ya bir şey olursa?"
Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı izle
Aşk mı, mantık mı?
Aşk mı, mantık mı?
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Bir mermilik canı var herifin!
"Bir mermilik canı var herifin!"
Züleyha bana aşık oldu diye mi sinirleniyorsun?
"Züleyha bana aşık oldu diye mi sinirleniyorsun?"
Ben sana aşık oldum Züleyha...
"Ben sana aşık oldum Züleyha..."
Sen bizim arkamızdan iş mi çevirdin?
"Sen bizim arkamızdan iş mi çevirdin?"
Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı
Züleyha Yaman itiraf etti!
"Züleyha Yaman itiraf etti!"
Züleyha tutuklanıyor! Hakan şimdi ne yapacak?
Züleyha tutuklanıyor! Hakan şimdi ne yapacak?
Çukurova’da güç dengeleri değişiyor
Çukurova'da güç dengeleri değişiyor
Daha Fazla Video Göster